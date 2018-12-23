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Воскресенье, 23.12.2018
Забавные животные, показывающие нам язык
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Забавные животные, показывающие нам язык

Большинство животных милые и очаровательные существа одного взгляда на которых достаточно чтобы возникло непреодолимое желание их потискать или как минимум погладить. Иногда кажется, что чтобы не делали животные, обладающие обворожительной внешностью, у людей они будут вызывать самые тёплые чувства и приливы умиления и восторга. Вот, к примеру, зверята, которые просто не умеют контролировать свой язык и высовывают его, как бы дразнясь - разве это не самое милое, что вам доводилось увидеть?
Фото: pixabay.com
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