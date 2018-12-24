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Понедельник, 24.12.2018
Свадебный переполох: курьезы с торжественного события
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Свадебный переполох: курьезы с торжественного события

Свадьба — одно из самых запоминающихся торжеств из всех возможных, и по большей части, скорее всего, тем, что на них практически всегда весело и смешно …особенно после завершения официальной части!
Фото: pixabay.com
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Свадьба, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы.
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