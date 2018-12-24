Забавные животные, которые очень хотят попасть домой

Смешные животные, которые очень хотят попасть внутрь и их реакция просто бесценна.

Если животные видят перед собой дверную ручку и стеклянную дверь, они обязательно начнут просить, чтобы их впустили внутрь, причем немедленно!

Мы хотим внутрь!

Боже! Впусти меня! Сейча-а-а-ас!!!

Ну и долго мне тут еще стоять?

Ты думаешь, это гигантский паук? Нет, это я! Впусти меня!

Соседский пес подходит к нашей задней двери и ищет своего друга, когда хочет поиграть.

Пусти меня, пожалуйста, я не такой могучий охотник, как я себе представлял.

Ну же, пусти нас в дом!

Эй, ты там? Пусти меня!

Ха-ха, очень смешно, а теперь открой дверь.

Эй, брат, пусти нас!

Я знаю, что вы там!

Эй, здесь сыро и холодно, пусти меня!

Я принес тебе покушать! Теперь ты меня пустишь?

И так будет с каждой дверью, которая будет закрываться передо мной!

Что-то белое сыпется на меня! Я хочу обратно!

Кто-нибудь, вызовите экзорциста или пустите уже эту собаку в дом!

Я же такой милый, почему ты меня не пускаешь?

Я ниндзя, и мне нужно в дом.

Лучше пусти меня в дом, человек!

Что-то страшное и большое стоит возле меня, скорее пусти меня в дом!

Пусти меня прямо сейчас!

Произошла чрезвычайная ситуация! Пусти меня!

Разве тебе меня не жаль?

Я принес тебе подарок!

Животные, которые хотят войти в дом прямо сейчас. Единственным препятствием для них является одно – закрытая дверь.