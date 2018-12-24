Забавные животные, которые очень хотят попасть домой

Если животные видят перед собой дверную ручку и стеклянную дверь, они обязательно начнут просить, чтобы их впустили внутрь, причем немедленно!
Мы хотим внутрь!
Боже! Впусти меня! Сейча-а-а-ас!!!
Ну и долго мне тут еще стоять?
Ты думаешь, это гигантский паук? Нет, это я! Впусти меня!
Соседский пес подходит к нашей задней двери и ищет своего друга, когда хочет поиграть.
Пусти меня, пожалуйста, я не такой могучий охотник, как я себе представлял.
Ну же, пусти нас в дом!
Эй, ты там? Пусти меня!
Ха-ха, очень смешно, а теперь открой дверь.
Эй, брат, пусти нас!
Я знаю, что вы там!
Эй, здесь сыро и холодно, пусти меня!
Я принес тебе покушать! Теперь ты меня пустишь?
И так будет с каждой дверью, которая будет закрываться передо мной!
Что-то белое сыпется на меня! Я хочу обратно!
Кто-нибудь, вызовите экзорциста или пустите уже эту собаку в дом!
Я же такой милый, почему ты меня не пускаешь?
Я ниндзя, и мне нужно в дом.
Лучше пусти меня в дом, человек!
Что-то страшное и большое стоит возле меня, скорее пусти меня в дом!
Пусти меня прямо сейчас!
Произошла чрезвычайная ситуация! Пусти меня!
Разве тебе меня не жаль?
Я принес тебе подарок!
Животные, которые хотят войти в дом прямо сейчас. Единственным препятствием для них является одно – закрытая дверь.