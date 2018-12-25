Кошки, которые любят спать в самых неожиданных местах Коты - существа непредсказуемые. Мы никогда не можем угадать их мысли и действия. Но есть у них одна отличающаяся черта. Они всегда любят спать в таких местах, в которых даже представить трудно. Они всегда выбирают коробки, пакеты и вазы, но только не коленки хозяина.