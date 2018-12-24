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Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха

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Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха
15:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Такие прически вызывают только смех и непонимание, но этим людям плевать.

У всех нас были неудачные прически, из-за которых мы страдали, а иногда даже плакали, придя домой после парикмахерской. Да, порой кажется, что парикмахеры и их клиенты говорят на разных языках и им не представляется возможным друг друга понять.

А у него, между прочим, даже девушка есть

Окрашивание с эффектом разбитой головы

Сколько же времени ушло на эту причёску? А главное, зачем

Запасные усы

Его голова очень похожа на ластик на другой стороне карандаша

Это волосы или грязь?

Явно кто-то очень кривой брил ему голову

— Я люблю теннис!

— Ни слова больше!

Мы долго думали, что же нам напоминает эта причёска, но потом мы вспомнили — коврик!

Венок из волос для тех, у кого аллергия на цветы

Причёска а-ля доктор Зойдберг

Смотреть на эту причёску не давясь смехом просто невозможно

Когда у художника вдохновение, а рядом из холста лишь чья-то голова

Когда изо всех сил хочешь быть модным, а твоим волосам на это плевать

Нам стоит пожалеть его парикмахера

Когда слишком долго не могла определиться, какую причёску ты всё-таки хочешь и парикмахер сделал на свой вкус

Когда в душе ты дикая кошка

Дотянись до радуги. Попробуй радугу

Он явно фанатеет от Кейта Флинта из Prodigy

Когда одинаково сильно любишь и короткие и длинные волосы

А ведь реально похоже

Тот момент, когда твои волосы похожи на волосатую гигантскую сороконожку

Парикмахер явно очень любил собирать лего в детстве

Мы не знаем, добровольно ли люди из нашей статьи сделали себе такие причёски или это всё происки кровожадных парикмахеров, но итог один — это нелепо и смешно.

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Прически, Волосы, Смех, Юмор, Позитив, Курьезы, нелепые прически.
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