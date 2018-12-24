Нелепые прически, которые доведут вас до истерического смеха

У всех нас были неудачные прически, из-за которых мы страдали, а иногда даже плакали, придя домой после парикмахерской. Да, порой кажется, что парикмахеры и их клиенты говорят на разных языках и им не представляется возможным друг друга понять.
А у него, между прочим, даже девушка есть
Окрашивание с эффектом разбитой головы
Сколько же времени ушло на эту причёску? А главное, зачем
Запасные усы
Его голова очень похожа на ластик на другой стороне карандаша
Это волосы или грязь?
Явно кто-то очень кривой брил ему голову
— Я люблю теннис!
— Ни слова больше!
Мы долго думали, что же нам напоминает эта причёска, но потом мы вспомнили — коврик!
Венок из волос для тех, у кого аллергия на цветы
Причёска а-ля доктор Зойдберг
Смотреть на эту причёску не давясь смехом просто невозможно
Когда у художника вдохновение, а рядом из холста лишь чья-то голова
Когда изо всех сил хочешь быть модным, а твоим волосам на это плевать
Нам стоит пожалеть его парикмахера
Когда слишком долго не могла определиться, какую причёску ты всё-таки хочешь и парикмахер сделал на свой вкус
Когда в душе ты дикая кошка
Дотянись до радуги. Попробуй радугу
Он явно фанатеет от Кейта Флинта из Prodigy
Когда одинаково сильно любишь и короткие и длинные волосы
А ведь реально похоже
Тот момент, когда твои волосы похожи на волосатую гигантскую сороконожку
Парикмахер явно очень любил собирать лего в детстве
Мы не знаем, добровольно ли люди из нашей статьи сделали себе такие причёски или это всё происки кровожадных парикмахеров, но итог один — это нелепо и смешно.