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Вторник, 25.12.2018
Смех да и только: нелепые рождественские ляпы дизайнеров
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Смех да и только: нелепые рождественские ляпы дизайнеров

Иногда, создавая праздничное настроение, некоторые дизайнеры умудряются развеселить нас гораздо сильнее, чем планировали. В канун Рождества и Нового года многие компании стараются выпустить как можно больше тематической продукции, чтобы постараться опустошить кошельки покупателей, поэтому над дизайном и общим оформлением всего этого мало кто задумывается. В результате получаются фигурки оленей с рогами, торчащими из глаз, декоративная надпись "Сатана" вместо "Санта", носки с изображением Санта-Клауса с шапкой вместо бороды, не говоря уже о множестве неоднозначных примеров дизайна сувениров и игрушек, подходящего разве что для продукции магазина для взрослых.
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