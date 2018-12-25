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Курьезные свадебные снимки, которые будут веселить вас всю жизнь
Даже удачные свадебные снимки - душераздирающее зрелище. Что уж говорить о том, когда кадр портят злой умысел или высшие силы провидения! Женщины относятся к свадьбам серьезно. В отличие от мужчин, пробегающих мимо животных, детей и… других женщин. В принципе, мы не очень понимаем, зачем нужны свадебные фото — это все равно что снимать собственную казнь. Неужели это потом приятно смотреть? На эти собранные всем Интернетом снимки невозможно смотреть без содрогания, но по крайней мере вышло смешно. То есть они как фильм "Горько!".
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