Взрослые мужчины, а веселятся как дети

Быть папой сложно. Им нужно постоянно работать, чтобы обеспечить свои семьи и заботиться о детях. И поэтому, когда папы получают возможность отдыхать, они максимально используют это время.
Они не ходят, а катаются на всем, что попадается им под руку
Не забывают о спа-процедурах на свежем воздухе
И о водных процедурах тоже
Они бросают вызов себе и окружающему миру
И с удовольствием знакомятся с культурой других народов
Изучают историю, докапываясь до сути
Иногда ведут себя не совсем прилично, но это же можно списать на усталость, не правда ли?
Папы попадают в сложные ситуации
И не забывают о здоровом сне
А еще они дарят окружающим хорошее настроение своими шутками
Повсюду находят новых друзей
Испытывают себя на прочность в любом возрасте
Вспоминают, как в детстве хотели стать рыцарями и спасать прекрасных дам из лап дракона
Могут каждому рассказать, как надо отдыхать, только своим внешним видом
И ни на минуту не забывают, что они настоящие мужчины, которым скоро нужно будет снова заботиться о своей семье