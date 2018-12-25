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Взрослые мужчины, а веселятся как дети

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Взрослые мужчины, а веселятся как дети
18:22 Сегодня Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Смешные отцы, которые умеют развеселить окружающих.

Быть папой сложно. Им нужно постоянно работать, чтобы обеспечить свои семьи и заботиться о детях. И поэтому, когда папы получают возможность отдыхать, они максимально используют это время.

Они не ходят, а катаются на всем, что попадается им под руку

Не забывают о спа-процедурах на свежем воздухе

И о водных процедурах тоже

Они бросают вызов себе и окружающему миру

И с удовольствием знакомятся с культурой других народов

Изучают историю, докапываясь до сути

Иногда ведут себя не совсем прилично, но это же можно списать на усталость, не правда ли?

Папы попадают в сложные ситуации

И не забывают о здоровом сне

А еще они дарят окружающим хорошее настроение своими шутками

Повсюду находят новых друзей

Испытывают себя на прочность в любом возрасте

Вспоминают, как в детстве хотели стать рыцарями и спасать прекрасных дам из лап дракона

Могут каждому рассказать, как надо отдыхать, только своим внешним видом

И ни на минуту не забывают, что они настоящие мужчины, которым скоро нужно будет снова заботиться о своей семье

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Мужчины, Смех, Юмор, Позитив, Курьез, Приколы, Веселые мужчины.
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