Уморительный Мопс Пиклз в смешных шапочках Серия фотографии мопса по кличке Пиклз, хозяйка навязала ему смешных шапочек и устроила ему фотоссесию. Осторожно! Просмотр этой статьи чреват поднятием настроения! Мы вас пердупреждали...