Странные и смешные Санта-Клаусы, травмирующие психику детей Не секрет, что в Америке существует традиция каждый год под Рождество дети отправляться в торговый центр, чтобы увидеть Санту-Клауса и посидеть у него на коленях. На самом деле это лишь часть коварного плана, по которому дети рассказывают свои пожелания фейковому Санте, а тот после этого нагло предаёт их, рассказывая детские желания родителям. В этом коварном плане есть один момент, Санта должен выглядеть привлекательно и добродушно, чтобы дети хотели рассказывать ему о своих желаниях. Но как показывает практика, некоторые Санта-Клаусы пренебрегают этим, являясь перед детьми в виде самого жуткого кошмара в их жизни, и жизни их родителей.