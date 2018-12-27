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Странные и смешные Санта-Клаусы, травмирующие психику детей
Не секрет, что в Америке существует традиция каждый год под Рождество дети отправляться в торговый центр, чтобы увидеть Санту-Клауса и посидеть у него на коленях. На самом деле это лишь часть коварного плана, по которому дети рассказывают свои пожелания фейковому Санте, а тот после этого нагло предаёт их, рассказывая детские желания родителям. В этом коварном плане есть один момент, Санта должен выглядеть привлекательно и добродушно, чтобы дети хотели рассказывать ему о своих желаниях. Но как показывает практика, некоторые Санта-Клаусы пренебрегают этим, являясь перед детьми в виде самого жуткого кошмара в их жизни, и жизни их родителей.
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