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Смех до слез: если бы в Instagram парни вели себя также, как девушки
Не секрет, что в Инстаграме существует миллион и одна девушка, которые слепо следуют трендам, штампуя одинаковые фотографии. Попа наружу, губы уточкой, ноги-сосиски, держи меня за руку, в зеркале спортзала, после душа… и ещё много других стереотипных снимков, которые делают почти все девушки в Instagram. Страница в Инстаграме под названием «Bros Being Basic» смешно пародирует те самые стереотипные фотографии, причём весьма феерично и с огоньком. Думаем вам также будет интересно узнать, что владельцем и главным юмористом этой странички является девушка-комик из Нью-Йорка Эшли Хесселтин. Так что это девушка заставляет парней высмеивать других девушек.
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