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Пятница, 28.12.2018
Забавные котики заснувшие в неожиданных местах
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Забавные котики заснувшие в неожиданных местах

Все у кого дома живут эти пушистые питомцы знают, как кошки любят спать. На сон у них уходит до 16 часов в день, но с наступлением темноты активность кошек резко возрастает и они начинают беспорядочно носиться по квартире выпучив глаза. В этой подборке вы увидите забавных кошек, спящих в самых неожиданных местах.
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