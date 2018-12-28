Забавные котики заснувшие в неожиданных местах Все у кого дома живут эти пушистые питомцы знают, как кошки любят спать. На сон у них уходит до 16 часов в день, но с наступлением темноты активность кошек резко возрастает и они начинают беспорядочно носиться по квартире выпучив глаза. В этой подборке вы увидите забавных кошек, спящих в самых неожиданных местах.