Смех и только: эти ужаленные животные проиграли битву пчелам

Кошки наравне с собаками, пожалуй, одни из самых любопытных существ в мире. Они любознательны и стремятся изучить все, что их окружает, особенно если перед ними другое живое существо, которое они раньше никогда не видели. Хотя ужаленные кошки и выглядят смешно, нужно знать, как помочь животному в такой ситуации. Удаление жала делается так же, как если бы это случилось с человеком – пинцетом или длинными ногтями. Однако если ваш питомец ужален в горло, что может случиться, если он пытался съесть пчелу, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.