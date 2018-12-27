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Четверг, 27.12.2018
Смех и только: эти ужаленные животные проиграли битву пчелам
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Смех и только: эти ужаленные животные проиграли битву пчелам

Кошки наравне с собаками, пожалуй, одни из самых любопытных существ в мире. Они любознательны и стремятся изучить все, что их окружает, особенно если перед ними другое живое существо, которое они раньше никогда не видели. Хотя ужаленные кошки и выглядят смешно, нужно знать, как помочь животному в такой ситуации. Удаление жала делается так же, как если бы это случилось с человеком – пинцетом или длинными ногтями. Однако если ваш питомец ужален в горло, что может случиться, если он пытался съесть пчелу, немедленно обратитесь в ветеринарную клинику.
fishki.net
Фото: fishki.net
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Животные, Смех, Настроение, Пчела, Подборка, Юмор, Фото, Прикол, Жало, ужаленные животные.
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