Прикольные комментарии и смс-диалоги, которые поднимут настроение Очередная коллекция скриншотов из интернета для поднятия вашего пятничного и предновогоднего настроения! В этом выпуске: про колыбельную астрономов, про сочинение на 400 слов, про Никаса Сафронова, про планы на будущее и многое другое! Всем улыбок и прекрасного расположения духа!