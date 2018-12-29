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Суббота, 29.12.2018
Ты не ты, когда голоден: эти животные умеют выпросить еду у кого-угодно
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Ты не ты, когда голоден: эти животные умеют выпросить еду у кого-угодно

Наверняка все хозяева собак попадали в ситуацию, когда они только собираются насладиться лакомым кусочком чего-то очень вкусного, как тут же возле них усаживается домашний любимец и смотрит глазами кота из "Шрека", выпрашивая вкусняшку. Этим хитрецам не откажешь, даже если сам голоден как волк.
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