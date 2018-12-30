Смех да и только: уморительные кадры с новогодних корпоративов

Началась пора корпоративов, на которых сотрудники различных компаний попытаются дружно отдохнуть всем коллективом. Алкогольные напитки и веселые конкурсы позволят создать праздничную атмосферу, однако надеяться на настоящую идилию не стоит. Чтобы вы не надумали себе лишнего, предлагаем взглянуть на типичные фото с корпоративов.