Улыбка до ушей: новогодние костюмы, за которые дети точно отомстят родителям

Сейчас можно с легкостью зайти в интернет и купить любой костюм в один клик мышки, но находятся и такие родители, которые предпочитают создавать костюмы своими руками. Давайте посмотрим на полет фантазии родителей в продолжении поста.
Аж мурашки по спине пробежали при виде этого мальчика-кентавра
По крайней мере, хоть никаких чебурашек и зайчиков
Встречайте робота нового поколения
Ниндзя-черепашки уже не те...
Безграничное обаяние и море позитива в этом взгляде!
Как-то неудобно получилось с таким дизайном костюма
Что же это за птица такая?
Когда все, чего тебе хочется, остаться на утреннике в одиночестве
Вот такой вот снеговик
Когда у родителей на подготовку костюма оставалось всего минут 10
Принцессы тоже должны уметь за себя постоять
Человек-утюг?
Креативненько...
Когда заказал костюм рыцаря в интернете
Высокая мода
Губка Боб и Щелкунчик в одном лице
Зачем мелочиться? Так ему подарков точно больше всех достанется
Хотелось бы увидеть, как родители потом будут отмывать их от зеленки...