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Улыбка до ушей: новогодние костюмы, за которые дети точно отомстят родителям

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Улыбка до ушей: новогодние костюмы, за которые дети точно отомстят родителям
11:14 Сегодня Телеграф Фото: trinixy.ru

В наши дни родителям стало гораздо проще готовить своих детей к различным новогодним торжествам и праздникам.

Сейчас можно с легкостью зайти в интернет и купить любой костюм в один клик мышки, но находятся и такие родители, которые предпочитают создавать костюмы своими руками. Давайте посмотрим на полет фантазии родителей в продолжении поста.

 

Аж мурашки по спине пробежали при виде этого мальчика-кентавра

 

По крайней мере, хоть никаких чебурашек и зайчиков

 

Встречайте робота нового поколения

 

Ниндзя-черепашки уже не те...

 

Безграничное обаяние и море позитива в этом взгляде!

 

Как-то неудобно получилось с таким дизайном костюма

 

Что же это за птица такая?

 

Когда все, чего тебе хочется, остаться на утреннике в одиночестве

 

Вот такой вот снеговик

 

Когда у родителей на подготовку костюма оставалось всего минут 10

 

Принцессы тоже должны уметь за себя постоять

 

Человек-утюг?

 

Креативненько...

 

Когда заказал костюм рыцаря в интернете

 

Высокая мода

 

Губка Боб и Щелкунчик в одном лице

 

Зачем мелочиться? Так ему подарков точно больше всех достанется

 

Хотелось бы увидеть, как родители потом будут отмывать их от зеленки...

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Дети, Родители, Смех, Юмор, Курьез, Смешные картинки, Смешные фотографии, Приколы, Новогодние костюмы, Утренник, Новый год 2019.
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