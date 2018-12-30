Улыбка до ушей: новогодние костюмы, за которые дети точно отомстят родителям

В наши дни родителям стало гораздо проще готовить своих детей к различным новогодним торжествам и праздникам.

Сейчас можно с легкостью зайти в интернет и купить любой костюм в один клик мышки, но находятся и такие родители, которые предпочитают создавать костюмы своими руками. Давайте посмотрим на полет фантазии родителей в продолжении поста.

Аж мурашки по спине пробежали при виде этого мальчика-кентавра

По крайней мере, хоть никаких чебурашек и зайчиков

Встречайте робота нового поколения

Ниндзя-черепашки уже не те...

Безграничное обаяние и море позитива в этом взгляде!

Как-то неудобно получилось с таким дизайном костюма

Что же это за птица такая?

Когда все, чего тебе хочется, остаться на утреннике в одиночестве

Вот такой вот снеговик

Когда у родителей на подготовку костюма оставалось всего минут 10

Принцессы тоже должны уметь за себя постоять

Человек-утюг?

Креативненько...

Когда заказал костюм рыцаря в интернете

Высокая мода

Губка Боб и Щелкунчик в одном лице

Зачем мелочиться? Так ему подарков точно больше всех достанется

Хотелось бы увидеть, как родители потом будут отмывать их от зеленки...