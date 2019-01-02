Смешные животные, которые терпеть не могут Рождество и Новый год

Рождество и Новый год, возможно, один из самых веселых и приятных периодов в году. Красивые и яркие украшения, фонарики, подарки и уютное времяпрепровождение с близкими людьми. Что может быть лучше? Но не все так рады праздничному сезону. Домашние животные совсем не в восторге от новогоднего веселья. И выражают они это самыми разными способами.