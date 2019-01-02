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Забавные снимки, которые вынесут вам мозг, прежде чем вы поймете, в чем здесь дело
Наверняка, вы слышали фразу «Разыгралось воображение»? Чтобы наглядно показать, как это происходит, мы сделали подборку из 22 очень странных фото, на которые придется посмотреть дважды. Готовы включить фантазию и зарядиться порцией позитива? Тогда начнем!
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