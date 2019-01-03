Забавные повара, которые себя немного переоценили

Иногда мамы переоценивают свои силы и берутся за выпекания тортиков на праздник своего малыша. В результате их постигнет "впечатляющий" результат, а их дети получают разочарование. Ожидания и реальность не совпадают. Мы собрали самые смешные кулинарные шедевры мам. Не экономьте на детском тортика и никогда не беритесь сами за такую ответственную работу. Отличного настроения!