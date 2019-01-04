Приколы из жизни студентов, которые развеселят до слез

Самая весёлая пора, по мнению многих, — это студенчество! Новые знакомства, море выпивки, полная свобода действий и отсутствие родительского надзора — одни из главных бонусов этого беззаботного времени!Очередная фотоколлекция о жизни студентов, которые живут вдали от родительского присмотра и любят устраивать дружеские вечеринки