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Пятница, 04.01.2019
Приколы из жизни студентов, которые развеселят до слез
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Приколы из жизни студентов, которые развеселят до слез

Самая весёлая пора, по мнению многих, — это студенчество! Новые знакомства, море выпивки, полная свобода действий и отсутствие родительского надзора — одни из главных бонусов этого беззаботного времени!Очередная фотоколлекция о жизни студентов, которые живут вдали от родительского присмотра и любят устраивать дружеские вечеринки
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Настроение, Курьезы, Смешные картинки, Приколы, Ржач, Приколы студенческой жизни.
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