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Приколы из жизни студентов, которые развеселят до слез
Самая весёлая пора, по мнению многих, — это студенчество! Новые знакомства, море выпивки, полная свобода действий и отсутствие родительского надзора — одни из главных бонусов этого беззаботного времени!Очередная фотоколлекция о жизни студентов, которые живут вдали от родительского присмотра и любят устраивать дружеские вечеринки
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