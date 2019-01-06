Стриженные альпаки, которые не могут не рассмешить

Альпаки — животные семейства верблюжьих, высоко ценятся за высококачественную шерсть, из которой делают одежду, пледы и одеяла. После того, как альпак избавляют от дорогой и мягкой шубы, выглядят они весьма забавно.