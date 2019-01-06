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Забавные детишки, которые умеют поднять настроение взрослым
Забудьте о том, что ваш ребенок когда-то получит диплом или будет идти к алтарю. Самый большой плюс рождения ребенка - это бесконечный смех, который вы испытываете, когда воспитываете его. Мы собрали для вас список веселых фотографий, доказывающих, почему дети никогда не скучают и не дают скучать своим родителям.
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