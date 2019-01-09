Джейсон Момоа обожает троллить фанатов, которые хотят с ним сфотографироваться Поклонники Джейсона Момоа, известного по ролям Кхала Дрого и Аквамена, частенько просят сфотографироваться с ними. Актер соглашается, но не отказывает себе в удовольствии потроллить фанатов. Особенно ему удается красть у мужиков их спутниц.