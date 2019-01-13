Развлекаются как могут: Смешные диалоги людей, которые застряли в пробке

Как развлечь себя в автомобильной пробке? Люди с чувством юмора делятся сообщениями в специальных сервисах, посвященных ситуациям на дорогах, поднимая настроение себе и собратьям по несчастью.