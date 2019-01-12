Неудачный обед: курьезные приготовления в микроволновой печи Приготовление в микроволновке бывает опасным и очень смешным. Микроволновая печь призвана облегчить разогрев еды и сэкономить время, но иногда находятся те, кто не может справиться с такой печкой.