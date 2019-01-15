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Как работают курьеры: невероятные промахи службы доставки (Фото)
Теперь, когда интернет стал доступен простым людям, делать покупки гораздо проще. Достаточно пошевелить мышкой, пару раз кликнуть, и вот вы уже что-то купили. Получить свою покупку еще проще: вы просто сидите дома и ждете доставку. Что тут может пойти не так? На самом деле много чего. Вы только посмотрите на эти эпические, невероятные промахи службы доставки.
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