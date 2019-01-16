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Забавные кадры, которые были сделаны в самый подходящий момент
Вы когда-нибудь делали фотографию в нужный момент? Вот не раньше и не позже, а ровно в тот момент, когда получается самое интересное и живое фото. Если да, то вы знаете что такой снимок можно получиться один или несколько раз в жизни. Не надо фотографировать всё вокруг, чтобы сделать такой снимок, ведь посмотреть на них можно прямо здесь!
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