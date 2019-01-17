Дико смешно: девушка прикалывается над красивыми снимки Инстаграма Немка Джеральдина Уэст развлекается тем, что от души стебется над идеальными фоточками из Инстаграма. Сначала она делает показушный снимок, как большинство блогеров, а потом показывает, как все обстоит на самом деле, подчеркивая контраст между образом в соцсети и тем, как выглядит человек в обычной жизни.