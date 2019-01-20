Улыбнитесь с утра: логика, которую человеку никогда не понять

Из всех представителей животного мира кошки больше всего вызывают наше недоумение своей непостижимой логикой. Наверное, потому что они живут бок о бок с нами... или потому, что она вообще не поддаётся никакой логике! Придёт ли ещё кому-нибудь в голову пить воду из крана, согнувшись на нём в три погибели? Кому ещё доставляет удовольствие усесться в мусорную корзину и сидеть в ней, словно ты - статуя? А их любовь усаживаться прямо посреди всего того, чем вы занимаетесь, будь то поедание пиццы, чтение книги или работа за компьютером?