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Понедельник, 21.01.2019
Прикольные примеры человеческой фантазии и сообразительности
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Прикольные примеры человеческой фантазии и сообразительности

Человеческая фантазия и сообразительность, вероятно, не знают границ, если судить о смекалистости людей, чьи воплощённые и реализованные идеи вы увидите в этих фото. Будь то игра в шахматы из чеснока, инвалидный стул из подручных материалов, подставка для зубных щёток из апельсина или костровая чаша из старой стиральной машинки - у некоторых людей практически не существует бытовых проблем, с которыми они не могли бы справиться!
Фото: pixabay.com
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