Прикольные примеры человеческой фантазии и сообразительности Человеческая фантазия и сообразительность, вероятно, не знают границ, если судить о смекалистости людей, чьи воплощённые и реализованные идеи вы увидите в этих фото. Будь то игра в шахматы из чеснока, инвалидный стул из подручных материалов, подставка для зубных щёток из апельсина или костровая чаша из старой стиральной машинки - у некоторых людей практически не существует бытовых проблем, с которыми они не могли бы справиться!