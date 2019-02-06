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Когда у вас дома более трех любимцев, вы можете наблюдать подобные картины
Домашние животные определенно делают нашу жизнь ярче. И чем больше питомцев живет в вашем доме, чем насыщеннее становится ваша повседневная жизнь, и порой это приводит к весьма занимательным ситуациям.
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