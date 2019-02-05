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Среда, 06.02.2019
Смешные коты, которые выбрали очень странные места для отдыха
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Смешные коты, которые выбрали очень странные места для отдыха

Ни для кого не секрет, что коты отлично себя чувствуют в коробках. Но, оказывается, далеко не все. Есть и такие мохнатые питомцы, которые любят креатив и одной только коробкой не обходятся. Такие коты готовы удивить вас, оказавшись в ларьке продуктами, в чайнике, гитаре и даже в сковородке.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
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Кот, Улыбка, Коты, Смех, Позитив, Радость, Веселье, Прикол.
23:35 Вт, 5 Февраль 2019 Телеграф
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