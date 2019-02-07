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Четверг, 07.02.2019
Как скрасить трудовые будни: Рабочие приколы и казусы
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Как скрасить трудовые будни: Рабочие приколы и казусы

Предлагаем разбавить рабочие будни отличной коллекцией фотоприколов, рассказывающей о том, как проводят своё время на работе люди разных профессий и разного рода занятий! Вы знали, что пока их никто не видит, грузчики любят играть с коробками в дженгу? А работники дорожной службы расставляют дорожные конусы весьма артистично, думая, что на них никто не смотрит. Рабочий стол из пустых коробок, дисковод в качестве подставки для чашек, гигантская игрушка в рабочем кабинете, снеговик из проводов… Когда дело касается работы, человек становится очень изобретательным, склонным к креативу и отдыху!
Фото: bugaga.ru
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