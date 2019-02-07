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Смешные случаи, когда не очень умные люди делали по-настоящему тупые вещи
У всех нас в жизни бывают такие моменты, когда мы замечаем, что начинаем жёстко тупить. В лучшем случае подобные моменты заканчиваются лишь слегка ущемлённым эго, особенно когда понимаешь, что не настолько умен, как предполагал. Однако бывают случаи похуже, как например у этих людей, которые перенесли свою глупость и отсутствие логики в реальную жизнь, что закончилось порчей вещей, а иногда и увечьями. Далее вас ждут моменты из жизни мягко говоря не очень умных людей, которые вытворяют такое, что в голове не перестаёт возникать один и тот же вопрос — "о чём они вообще думали!?"
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