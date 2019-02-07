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Забавные детки, которые не рады младшим братьям и сестрам

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Забавные детки, которые не рады младшим братьям и сестрам
18:38 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Недовольные дети не рады появлению в семье младшеньких.

Дети по-разному реагируют на появление в семье младшеньких: одни радуются живой кукле, другие с опаской, а то и с агрессией, смотрят на существо в пеленках, над которым воркуют родители. Фото с недовольными мелкими получаются особо колоритными.

Брат все детство прятал головы кукол своей сестры и рисовал им свои лица

Тот момент, когда ты больше не самый сладенький в семье…

Брат оставил сюрприз своей сестре, которая ночью должна была вернуться домой

"В 4 года я узнала, что моя младшая сестра на самом деле – брат"

Выжидает, пока брат выйдет из комнаты

Если в доме есть брат, вкусняшки нужно хранить так

"Заменил фото сестры на Ким Чен Ына. Спустя 3 недели папа так ничего и не заметил"

Каждый младший брат знает, что такое боль

Как братья наказывают младших

Когда обыграла брата

Когда попросили присмотреть за младшеньким

Младший мешал играть старшим в карточки с покемонами

На самом деле этот велосипед - из бритвенных станков. Жестокий братский подарок

Когда на день рождения сестра попросила деньги

Но иногда братьям и сестрам приходят в голову гениальные идеи

Она боялась, что брат снова утащит ее плед и спрятала его вот так

"Прошло уже 27 лет с момента, как было сделано это фото, а до сих пор ничего не изменилось"

"Сестра подарила брелок"

Когда старший брат учится водить

"Сестра пообещала клеить по одному пластырю в день до того момента, пока я не починю машину"

Многие люди, у которых нет родных брата или сестры, всю жизнь завидуют тем, кто в семье был не единственным ребенком. Ведь вместе веселее, можно помогать друг другу с уроками, делиться одеждой и вместе противостоять родителям. На деле же не все так радужно. Братья и сестры – это еще и дедовщина в доме. Поэтому люди решили поделиться фотографиями, которые доказывают, что иногда быть единственным ребенком - большое преимущество.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Младшие братья и сестры.
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