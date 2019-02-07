Скачать
Четверг, 07.02.2019
Как не надо делать: провальные примеры ремонта дома
1 / 28

Как не надо делать: провальные примеры ремонта дома

Ремонт дома дело сложное, конечно если вам не плевать. Самое трудно делать так, чтобы тебе было легко работать, а с другой стороны всё получалось и выглядело красиво. Но разве это проблема для настоящего "мастера", который может всё подшпатлевать и приклеить на жидкие гвозди? Сел телефон в туалете? На тебе розетку прямо в стульчак. Эти и другие бесценные советы ждут вас в нашей школе плохого ремонта, двери которой открыты для вас всегда (но только сегодня).
jumor.temaretik.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ремонт, Смех, Юмор, Позитив, Приколы, Фотоприколы, Прикольные картинки, провальный ремонт.
10:05 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь