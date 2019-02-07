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Четверг, 07.02.2019
Юморные рисунки креативного папы о своих &quot;декретных&quot; буднях
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Юморные рисунки креативного папы о своих "декретных" буднях

Хотя декрет называют отпуском, отдыхом это назвать сложно. Уход за ребенком - полноценная работа, связанная с эмоциональными и физическими нагрузками, бессонными ночами и повышенной тревожностью. Обычно эта почетная роль достается женщине, но все чаще мужчины решают воспользоваться своим законным правом уйти в декрет. Так, например, сделал норвежский художник Столе Герхардсен. Когда родился второй ребенок, он решил взять декретный отпуск вместо своей жены. Столе Герхардсен рассказал, что с рождением сына ему захотелось больше времени уделить воспитанию детей, поэтому на время он отложил все свои творческие проекты. Однако дети стали для него новым источником для творчества. С ними за день происходит столько всего, что художник решил нарисовать свои будни в декрете.
Фото: ihappymama.ru
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