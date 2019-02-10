А мне удобно: малыши, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах

Дети — это сверхлюди, обладающие сверхспособностями. Не верите? Достаточно посмотреть, как мастерски малыши умеют засыпать под любой шум в любом месте, даже самом неподходящем для сна. Мучаясь бессонницей уже которую неделю, наверняка многие из вас вспоминали блаженное детство и упущенные навсегда "тихие часы" и жалели, что не понимали тогда своего счастья. Завидуйте же теперь, граждане, этим малышам, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах.