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Воскресенье, 10.02.2019
А мне удобно: малыши, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах
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А мне удобно: малыши, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах

Дети — это сверхлюди, обладающие сверхспособностями. Не верите? Достаточно посмотреть, как мастерски малыши умеют засыпать под любой шум в любом месте, даже самом неподходящем для сна. Мучаясь бессонницей уже которую неделю, наверняка многие из вас вспоминали блаженное детство и упущенные навсегда "тихие часы" и жалели, что не понимали тогда своего счастья. Завидуйте же теперь, граждане, этим малышам, которые уснули в совершенно немыслимых позах, местах и моментах.
Фото: bigpicture.ru
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