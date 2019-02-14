Когда молчат слова: веселая инфографика о женщинах, от которой вы будете смеяться до слез

Все о нас можно выразить в цифрах, схемах и образах. Зачастую такие штуки необходимы специалистам в области статистики, но только не сейчас. Эти картинки призваны не только развеселить, но и заставить посмотреть на мир позитивно.