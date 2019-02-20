Такие вот товарищи: почему опасно первым вырубаться на вечеринке

Чтобы со спокойной душой расслабляться на вечеринке, нужно быть уверенным в своих товарищах. А то попадутся вот такие неадекватные товарищи, которым нужно во что бы то ни стало поиздеваться над тем, кто первым сошел с дистанции.