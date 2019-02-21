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Пятница, 22.02.2019
Очень веселые фотографии котов с забавными комментариями их владельцев
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Очень веселые фотографии котов с забавными комментариями их владельцев

Коты всегда были весёлыми созданиями, а совместно со своими забавными хозяевами они становятся просто ураганом юмора и хорошего настроения. Представляем вашему вниманию подборку уморительных котиков с комментариями их хозяев, которые представляют своих любимцев наилучшим образом. Улыбка вас ещё долго не покинет!
Фото: lapyhvost.umoritelno.com
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11:49 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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