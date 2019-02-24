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Понедельник, 25.02.2019
Для некоторых водителей парковка - это слишком сложно
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Для некоторых водителей парковка - это слишком сложно

Для некоторых водителей парковка — это слишком сложно! И эта коллекция фотографий — яркое тому подтверждение! От автомобилей, припаркованных в "два слоя", до полицейской машины, которую эвакуируют с неположенного места, взгляните на некоторых умников, без которых, увы, не обходится на дорогах по всему миру.
Фото: bugaga.ru
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Водители, Улыбка, Смех, Настроение, Юмор, Парковка, Позитив, Прикол, Приколы с парковки.
23:25 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф
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