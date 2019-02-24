Для некоторых водителей парковка - это слишком сложно

Для некоторых водителей парковка — это слишком сложно! И эта коллекция фотографий — яркое тому подтверждение! От автомобилей, припаркованных в "два слоя", до полицейской машины, которую эвакуируют с неположенного места, взгляните на некоторых умников, без которых, увы, не обходится на дорогах по всему миру.