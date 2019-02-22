Юмор на любой вкус: убойные комиксы о человеческих проблемах в мире животных

Художник Джеффри Хивер-Канди создал серию забавных комиксов под названием "Проблемы животных" (Animal Problems), глядя на которые, мы узнаём себя. Эти проблемы человеческого общества охватывают широкий спектр вещей, от простой любви к еде до психоанализа.