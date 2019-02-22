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Пятница, 22.02.2019
Юмор на любой вкус: убойные комиксы о человеческих проблемах в мире животных
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Юмор на любой вкус: убойные комиксы о человеческих проблемах в мире животных

Художник Джеффри Хивер-Канди создал серию забавных комиксов под названием "Проблемы животных" (Animal Problems), глядя на которые, мы узнаём себя. Эти проблемы человеческого общества охватывают широкий спектр вещей, от простой любви к еде до психоанализа.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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Комиксы, Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Прикол, Джеффри Хивер-Канди.
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