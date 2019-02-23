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Суббота, 23.02.2019
Забавные уточки, которые умилят любого
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Забавные уточки, которые умилят любого

Утята. Пушистые желтые милашки. Эти умильные существа находятся в десятке самых милых животных. Они способны вызвать женский писк восторга и чувство умиления не хуже котят и щенков.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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