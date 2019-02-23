День рождения и как его отмечают ваши питомцы

Владельцы проявляют всю свою фантазию, чтобы порадовать своих четвероногих любимцев и преподнести им их любимые вкусняшки в самом праздничном оформлении. Домашние питомцы просто обожают праздновать свои дни рождения!