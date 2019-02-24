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Эти забавные детки умеют поднять настроение каждому взрослому
В каждой семье появившееся на свет счастье полностью меняет установившиеся каноны, режим и привычный ритм жизни. Он не только ангел, душка и лапочка, но и диктатор, и мучитель, и несговорчивый командир! Только все эти житейские моменты остаются за кадром до той самой минуты, когда… Он родился!
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