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Среда, 27.02.2019
Улыбка до ушей: забавные открытки для тех, кто очень хочет похудеть
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Улыбка до ушей: забавные открытки для тех, кто очень хочет похудеть

Забавные советы для худеющих, а также для людей с отличными чувством юмора. Всем, кто хоть раз интересовался такими понятиями как "диета", "правильное питание" или "похудение", не стоит забывать, что хорошее настроение - важнейшее составляющее красивой фигуры.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Похудание, Открытки, Прикол.
20:15 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф
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