До невозможности милые лисички, которые поднимут вам настроение

Пока на улице холодно и снежно и вам, возможно, совсем не хочется выходить из дома, предлагаем подборку с фотографиями красивых, пушистых и невероятно милых лис. Просто чтобы у вас на душе стало легче и теплее.