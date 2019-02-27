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Среда, 27.02.2019
Не хочу к врачу: забавные попытки кошек спрятаться от ветеринаров
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Не хочу к врачу: забавные попытки кошек спрятаться от ветеринаров

Поездка к ветеринару для домашних животных — это настоящая драма, а иногда и вселенская трагедия, поэтому даже плановое посещение врача может превратиться в самое трудновыполнимое задание. Многие из животных столь убедительны, что создаётся впечатление, будто их привезли на пытки, а не на очередной осмотр у ветеринара. И только владельцы кошек знают, какие это трусишки, старающиеся спрятаться в самых неподходящих местах.
Фото: zefirka.net
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