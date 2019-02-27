Не хочу к врачу: забавные попытки кошек спрятаться от ветеринаров

Поездка к ветеринару для домашних животных — это настоящая драма, а иногда и вселенская трагедия, поэтому даже плановое посещение врача может превратиться в самое трудновыполнимое задание. Многие из животных столь убедительны, что создаётся впечатление, будто их привезли на пытки, а не на очередной осмотр у ветеринара. И только владельцы кошек знают, какие это трусишки, старающиеся спрятаться в самых неподходящих местах.